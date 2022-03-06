شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 6-3-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6-3-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك المصرية، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.