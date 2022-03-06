شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم.. الفراخ البيضاء بـ38 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد، في الأسواق بعد تحرك ملحوظ أمس بقيمة 3 جنيهات في أرض المزرعة، لتسجل مستويات 34 جنيها، ويصل السعر للمستهلك بـ38 جنيها، وهذا السعر يختلف من منطقة إلي أخري ومن محافظة إلي أخري.



سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم

سعر الأبيض 34 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 8.5 _ 8.75 جنيه

كتكوت ساسو 4.75 _ 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

في سياق متصل، سجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.