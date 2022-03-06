شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم.. الطماطم بـ3.75 جنيه فى الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الخضروات بالأسواق اليوم، وبلغ سعر الطماطم 2.25 إلى 3.75 جنيه للجملة في سوق العبور، والبطاطس 2.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1.5 إلى 2.75 جنيه، والكوسة 3.25 إلى 5 جنيهات.

وبحسب موقع سوق العبور، سجل الجزر 3.25 جنيه، والباذنجان البلدي 5 إلى 8.5 جنيه، والبانجان الرومي 5 إلى 7.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 إلى 11 جنيها، والفلفل الصوب 7 جنيهات، والفلفل الحامي 8 لـ 12 جنيها، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها.

الملوخية 4 إلى 6 جنيهات والخيار 5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 5.5 جنيه، البسلة 4 إلى 7 جنيهات والسبانج 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، البطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيهات، الثوم 4 إلى 7 جنيهات في الجملة.

كافة الأسعار المرصودة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها التكاليف الخاصة بنقل البضائع وكذلك مكاسب وأرباح التجار، الأمر الذي يجعل الأسعار تختلف من منطقة إلى أخري.