شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الدول العشر التي استوردت منها مصر القمح عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من القمح خلال 11 شهرا عام 2021، والتي سجلت إجمالا نحو 2,4 مليار دولار، مقابل 2,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16,2%.

وأظهرت بيانات الجهاز، أهم مؤشرات واردات مصر من القمح خلال تلك الفترة وفقا للنقاط التالية: - بلغت كمية واردات مصر من القمح 6,1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11,8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48,4%.

- تصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1,2 مليار دولار وبكمية بلغت 4,2 مليون طن بنسبة 69,4 % من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

- جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%.

- بلغت مصر من رومانيا نحو 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%.

- بلغت واردات مصر من أستراليا نحو 105,5 مليون دولار، وبكمية 190,2 ألف طن بنسبة 3,1%.

- سجلت واردات مصر من القمح الفرنسى نحو 63,8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%.

- بلغت الواردات من ليتوانيا بقيمة 16,9 مليون دولار، وبكمية 61 ألف طن بنسبة 1%.

- بلغت واردات مصر من مالديف تحو 3,6 مليون دولا، وبكمية 20 طن.

- استوردت مصر من كندا بنحو 1,8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن بنسبة 8,5%.

- استوردت مصر من الصين بنحو 843,2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 0,05%.

- استوردت مصر من كوريا الجنوبية بنحو 280,6 ألف دولار، وبكمية 100 طن.