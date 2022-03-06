شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطبيق منظومة الدفع غير النقدى بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطبق الهيئة القومية للبريد، أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية، وفى هذا الإطار أعلن البريد تطبيق منظومة الدفع غير النقدى باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم فى تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر.

إليك كل ما تريد معرفته عن منظومة الدفع غير النقدى بالبريد:

منظومة البريد المصرى للدفع غير النقدى ستحقق الاندماج والتكامل المالى لعملاء البريد المصري.

تمكن العملاء من السداد غير النقدى للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع.

تتوافر ماكينات نقاط البيع "POS" بجميع مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة فى تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

تستهدف الهيئة التوسع فى مجالات الدفع الإلكترونى لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ "QR code" وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 220 مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولى الهيئة في النصف الأول من 2021.