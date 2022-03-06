شكرا لقرائتكم خبر عن 1.675 تريليون ريال أصول المملكة الاحتياطية بالخارج في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج في يناير الماضي بلغ 1.675 تريليون ريال، منخفضا بنسبة 1.9 %، على أساس شهري، مقارنة بـ 1.707 تريليون ريال في ديسمبر 2021، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.8 %، مقارنة بـ 1.687 تريليون ريال في يناير من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أن إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغ في يناير الماضي نحو 1.119 تريليون ريال، مرتفعا بنسبة 0.2 %، على أساس شهري، مقارنة بـ 1.116 تريليون ريال في ديسمبر 2021، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.9 %، مقارنة بـ 1.108 تريليون ريال في يناير من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في يناير 2022 نحو 459.765 مليار ريال، منخفضا بنسبة 6.9 %، مقارنة بـ 494.049 مليار ريال في ديسمبر الماضي، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 13.6 %، مقارنة بـ 532.201 مليار ريال في يناير 2021.

وأوضحت النشرة أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي في يناير الماضي بلغ 14.558 مليار ريال، منخفضا بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.4 %، مقارنة بـ 14.619 مليار ريال في ديسمبر 2021، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6.6 %، مقارنة بـ 532.201 مليار ريال في يناير من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن حقوق السحب الخاصة سجلت في يناير الماضي نحو 80.486 مليار ريال، مقارنة بـ 80.783 مليار ريال في ديسمبر 2021، منخفضة على أساس شهري بنسبة 0.4 %، فيما قفزت على أساس سنوي بنسبة 155.3 %، مقارنة بـ 31.521 مليار ريال في يناير من العام الماضي، فيما استقر الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج سجل في الربع الأول من العام الماضي 1.683 تريليون ريال، فيما سجل في الربع الثاني 1.672 تريليون ريال، بينما سجل في الربع الثالث 1.745 تريليون ريال، لافتة إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج سجلت في الربع الأول من عام 2021 نحو 1.124 تريليون ريال، فيما سجلت في الربع الثاني 1.109 تريليون ريال، وفي الربع الثالث 1.136 تريليون ريال.