شكرا لقرائتكم خبر عن «موان»: خطة طموحة لمستقبل تدوير النفايات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» مفهوم مبدأ التكافل الصناعي والفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك في ورشة عمل عقدت مؤخرا في إطار تعزيز الشراكة وتفعيل التواصل بين «موان» والصناعات الوطنية الحكومية والخاصة.

وتتضمن الورشة وضع خط أساس لبناء إستراتيجية وطنية طموحة لمستقبل تدوير النفايات الصناعية.

وتتضمن أهداف المركز: تشجيع البحث والابتكار في مجالات وإعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع.