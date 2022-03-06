شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها السعى لتحقيق انبعاثات صفرية بـ2050..عوامل تنامى قطاع الهيدروجين عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالهيدروجين كمصدر للطاقة في الماضـي، لـم يكـن لـه الأثر الكبير الواضح، إلا أن هناك عاملين رئيسيين في الفترة الحالية سيكون لهما دوراً مهماً في تنامي قطاع الهيدروجين العالمي، وهما: أولا السعي نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، في إطار التوجه نحـو الحـد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف المنصوص عليـه فـي اتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015 .

ولتحقيق هذا الأمر، تحتاج جميع قطاعات الاقتصاد إلى خفض انبعاثاتها، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة، وهنا يبرز الهيدروجين كخيار أمثـل لتقليل الانبعاثات في هذه القطاعات،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية ، تساهم جنباً إلى جنب مع التخفيض المستمر في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية ، في دعم وتحسين الجاذبية الاقتصادية للهيدروجين الأخضر وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في تسارع السباق العالمي على القيادة فـي مجـال الهيدروجين النظيف ، حيث تدرك العديد من الدول أهمية الهيدروجين في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والتعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة .

وتابع التقرير، أنه في هذا السياق ، تم تخصيص حصص كبيـرة مـن حـزم التحفيز المالية العالمية لمشروعات الهيدروجين ، مما أدى إلـى دخـول الهيدروجين في عالم المنافسة الجيواقتصادية . ذكر التقرير ، أن العديد من الدول لديها خارطة طريق أو استراتيجية وطنية للهيدروجين في الوقت الحالي ، وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ( COP26 ) لعام 2021 ، اتفق الاتحاد الأوروبي مـع 32 دولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وتشيلي على العمل معاً لتسريع تطـوير ونشـر الهيدروجين النظيـف وضمان " توفر الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2030 " ، يأتي ذلك ضـمن أربعة أهداف عالمية جديدة تسمى " Glasgow Breakthroughs " تهدف إلى جعل التكنولوجيا النظيفة والحلول المستدامة " الخيار الأمثل والأكثر جاذبية " لقطاعاتهم بنهاية هذا العقد .

وتابع التقرير، أشارة تقرير " الجغرافيا السياسية للتحول الطاقوي : عامل الهيدروجين " الصـادر عـن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في شهر يناير 2022 ، إلـى أنـه بـحـلـول أوائل شهر أغسطس 2021 ،خصصت الحكومات على مستوى العالم ما لا يقل عن 65 مليار دولار للدعم المستهدف للهيدروجين النظيف على مدى العقد المقبل ، مع تعهـد كـل مـن فرنسا وألمانيـا واليابـان بـأكبر هذه الالتزامات.