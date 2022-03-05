شكرا لقرائتكم خبر عن كيما: زيادة صادرات الأسمدة المصرية يدعم حلم الـ100 مليار دولار خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " أن للأسمدة دور مهم فى زيادة الصادرات المصرية، وبلوغ 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال 3 سنوات، بما يتماشى مع رؤية الدولة فى هذا الاطار وبما يتناسب أيضا مع قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية.

أضاف رضوان لـ"الخليج 365" أنه مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا جراء حرب روسيا وأوكرانيا، فإن أسعار الأسمدة ارتفعت فى سوق الصادرات، وهذا يساهم فى زيادة إيرادات الشركات المصرية، وبالتالى من المهم الاستفادة من الظروف الحالية وزيادة الصادرات بشكل كبير دون التقيد بنسب للسوق المحلى على الأقل خلال الفترة الراهنة لدعم موارد الشركات وسداد ما عليها من أعباء خاصة انه يتم تغطية احتياجات السوق المحلى.

وأشار أنه من المهم تواجد الشركات المصرية فى مختلف الفعاليات المحلية والدويلة المتعلقة بصناعة وتجارة الأسمدة، لافتا أن شركة كيما شاركت فى معرض الاتحاد العربى للأسمدة AFA مؤخرا بالقاهرة مع كبرى الشركات فى القطاع، برعاية وحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية حرصا على تواجد الشركة فى المحافل العربية والمصرية.



رئيس القابضة الكيماوية مع قيادات وممثلى كيما اسوان بالملتقى

وكانت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أشارت فى بيان للبورصة، أن المؤشرات المالية تشير إلى تحقيق صافى ربح فى حدود 350 مليون جنيه ومبيعات نحو مليارى جنيه فى نهاية الربع الثانى من العام المالى 2021-2022.

وأشارت الشركة فى بيانها للبورصة إلى استهداف تحقیق صافى أرباح نحو 600 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2021-2022.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالى 2020-2021، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه فى العام المالى السابق له.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.