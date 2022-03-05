شكرا لقرائتكم خبر عن جرام ذهب السبائك بـ1000جنيه في مصر..مستويات غير مسبوقة للمعدن النفيس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة الأيام القليلة الماضية، وذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بصورة ملحوظة، وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو "ذهب السبائك" سعر 991 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ومع إضافة مصنعية السبيكة والتي لا تقل عن 30 جنيها، سنجد أن سعر جرام 24 في السبائك يسجل 1020 جنيها.

وناقش برنامج أسواق في حلقة جديدة تحرك أسعار الذهب في مصر، بعد أن سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا مستويات 866 جنيها للجرام بدون إضافة مصنيعة، وكذلك ارتفاع عيار 18 لمستويات 742 جنيها الآن، وصعود الجنيه الذهب لمستويات 6928 جنيها.