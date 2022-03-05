شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا خطيرة جدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صندوق النقد الدولي اليوم السبت إنه يتوقع تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع، وإنه يجري محادثات حول خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.

وأضاف الصندوق في بيان أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.

وقال صندوق النقد الدولي "في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل... الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضا تأثير خطير على الاقتصاد العالمي".