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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الصناعي حصد جائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية في دورتها السابعة والعشرين عن فئة (تميز الخدمات الحكومية)، وذلك عن نظام «تمكين» الالكتروني، وتطبيق الصندوق الصناعي على الهواتف الذكية. ويأتي فوز صندوق التنمية الصناعية السعودي بهذه الجائزة بناء على نتائج رحلة التحول الرقمي للصندوق، التي تضمنت إطلاق نظام «تمكين» الالكتروني للتقديم ومتابعة القروض، وتطبيق الصندوق على الهواتف الذكية، حيث جرت أتمتة جميع عمليات الإقراض.



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