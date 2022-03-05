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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية السابقة والمرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الدكتورة كانغ كيونغ هوا، بالرياض بحضور النائب للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين وعدد من الوكلاء والمسؤولين بالوزارة. ونوقشت خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرضا أبرز إنجازات ومبادرات الوزارة لتطوير سوق العمل، كما تطرقت المرشحة الكورية الجنوبية أثناء اللقاء إلى رؤيتها وبرنامجها الخاص لتوليها منصب مدير عام منظمة العمل الدولية.



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