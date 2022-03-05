وزارة البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئةوالمياه والزراعة دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 19 / 2 / 1444. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لنظام المياه الذي صدر في 11 / 11 / 1441هـ،وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام».



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