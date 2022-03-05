شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نعمل على خلق مناخ داعم وتشاركي من أجل عملية التحول للاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن الوزارة تعمل على خلق مناخ داعم وتشاركي من أجل عملية التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وجود مناخ داعم وقيادة سياسية تؤمن بقضية المناخ يساعد في تسريع وتيرة التحول.

أضافت: أصبح العالم الآن في كوكب الأرض لا يستطيع التعامل مع التغييرات المناخية، وكان لابد من مواجهة ذلك ووضع استراتيجيات تواجه تلك الظواهر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات التلوث بخفض معدل تلوث الهواء بنسبة ٢٥٪؜ مما كان مستهدف وهو ٥٪؜ ونعمل على تطوير وحماية المحميات الطبيعية.

وذكرت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، وتم وضع قانون لأول مرة للتعامل مع هذا الأمر، وفي إطار استكمال مصر لدورها، وضعنا أمام العالم خارطة طريق لوضع الأسس والمحاور التي تؤسس للبناء الأخضر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢-٢٠٢٧ وشهد أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء.