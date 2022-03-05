شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: إطلاق استراتيجية تعاون مع البنك الأوروبي تتويجًا للجهود المبذولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إطلاق الإستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي تتويجًا للجهد الكبير المبذول خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢-٢٠٢٧ شهد أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء.

أضاف وزير الخارجية بقوله: مما لا شك فيه إن هذه جهود الدولة نحو التنمية تتعرض بتحديات عدة ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات، ونتطلع أن يتم ترجمة التعاون لواقع ملموس خاصة وأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على استيعاب الصدمات وجذب الاستثمارات.

أشار إلى أنه في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر تغير المناخ والتي نسعى لأن تكون نقطة عمل فارقة نحو مواجهة التغير المناخي، ونتطلع أن يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور هام في دعم جهود الدولة ذات الصلة.