شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن صناعة الأسمدة والأمونيا الخضراء فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأسمدة وتوفيرها، حيث ارتفع إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية على مدار العقود الماضية، ومع اكتشافات الطاقة ودخول مزيد من المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج آخرها مصنع كيما 2 بأسوان نهاية عام 2021، تسعى مصر لزيادة الإنتاج، إلى جانب مشروعات التطوير وإعادة الإحلال ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج في العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة، تعرف على التفاصل فى 8 معلومات.

1 - إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية يبلغ نحو 7.8 مليون طن سنويا.

2 –يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية بطاقة 3.4 مليون طن سنويا.

3 - تعد مصر سادس أكبر منتج لليوريا .

4 – تعد مصر خامس أكبر مصدر لها حيث بلغ الإنتاج عام 2020 حوالي 6.7 مليون طن .

5 – يتم استهلاك 2.9 طن لفة السوق المحلى .

6 – ويتم تصدير نحو 3.8 طن للخارج|.

7 - بلغ الإنتاج المحلي لنترات الأمونيا 1.1 مليون طن عام 2020.

8 – يتم إعداد دراسات اقتصادية لإدراج الأمونيا الخضراء في مصانع النصر والدلتا للأسمدة و كيما.