شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نستغل الفائض لتعزيز التكامل بالمستوى الاقليمي والأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعمل على استغلال فاض الكهرباء لتعزيز التكامل على المستوى الاقليمي والأوروبي من خلال التصدير ومشروعات الربط الكهربائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢-٢٠٢٧ والذي شهد أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء.

أشار إلى أن مصر بدأت منذ عام ٢٠١٤ في تنفيذ خطط واضحة وقوية للاصلاح الاقتصادي والهيكلي ومن بين القطاعات قطاع الكهرباء، وعملت على مواجهة النقص في قطاع الكهرباء وتم إطلاق استراتيجية قومية في هذا الشأن وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بني الحكومة والعديد من مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أضاف، لدينا العديد من قصص النجاح في قطاع الكهرباء من بينها محطة بنبان بأسوان والذي شارك في تنفيذها ٣٢ مستثمر من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تمويل ١٦ مستثمر في هذا المشروع، وساهمت المشرعات المشتركة في دعم استراتيجية حة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء.

وانهى كلمته بقوله إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل يمثل فرصة لعرض ما تم انجازه خلال السنوات الماضية ويدفعنا نحو مزيد من التقدم نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.