شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: التعاون مع البنك الأوروبى يمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن حجم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجسد نموذجا فريدا للتعاون الدولي والإنمائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وشهد أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء.

أضافت خلال كلمتها: ساهمنا جميعا في صياغتها وفقا لمنهج تشاركي وشفاف يعكس قيم التعاون والعمل الجاد وبما يحقق أولوياتنا المشتركة، ومصر من ضمن الدول الرئيسية المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحجم التعاون وصل لـ 8 مليارات يورور في أكثر من 145 مشروعا، منذ نشأة البنك.

وذكرت أن الاستراتيجية تقوم على عدد من المحاور أهمها دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع وتيرة التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص.