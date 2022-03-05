شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة يوقع بروتوكول تعاون ثلاثى فى مجال بناء وتطوير القدرات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية؛ بروتوكول تعاون ثلاثي في مجال بناء وتطوير القدرات البشرية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن بروتوكول التعاون يهدف إلى إعداد وتأهيل وتنمية قدرات ومهارات العنصر البشري من خلال توطيد التعاون بين الجهات الثلاث في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وفي تقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنه سيتم التركيز وفقًا للبروتوكول على رفع الوعي في عدد من الموضوعات أهمها الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، لافتة إلى تخصيص منحة تدريبية سنوية لكل من جامعة الأزهر ونادي مستشاري النيابة الإدارية؛ حيث يتعاون المعهد مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية منها جامعات كينجز كوليدج، شيكاغو، جامعة بن راشد وغيرها.

أضافت الدكتورة شريفة شريف أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يحرص دائمًا على التعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من أجل تقديم خدمات تدريبية متميزة تساهم في تنمية مهارات العنصر البشري، مؤكدة أن البشر هم أغلى مورد تمتلكه الدولة المصرية.