شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد بن غير محمص بإجمالى 10.2 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من البن، تراجعًا طفيفًا في شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير محمص نحو 10 ملايين و192 ألف دولار، بينما كانت 10 ملايين و390 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 198 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات البن جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 687 مليون و949 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 794 مليون و305 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 106 مليون و356 ألف دولار.

وإجمالا قدرت بيانات جهاز الإحصاء، واردات مصر من البن بلغت نحو 84 مليون و508 آلاف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021، حيث كانت واردات مصر من البن غير المحمص فى شهر يناير الماضى بلغت نحو 7 ملايين و968 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و79 ألف دولار فى شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ 2 مليون و111 ألف دولار، يليه واردات شهر فبراير وبلغت 13 مليون و199 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و68 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 6 ملايين و131 ألف دولار.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن واردات البن غير المحمص فى شهر مارس الماضى بلغت 12 مليون و225 ألف دولار، مقابل 13 مليون و935 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ مليون و710 ألف دولار، بينما بلغت واردات شهر ابريل نحو 15 مليون و519 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و259 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 6 ملايين و260 ألف دولار.

وفى شهر مايو الماضى سجلت واردات البن غير المحمص نحو 10 مليون و565 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و894 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 671 ألف دولار، إلى جانب واردات شهر يونيه الماضى وبلغت نحو 9 ملايين و567 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و871 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و696 ألف دولار، وبلغت الواردات فى شهر يوليو الماضى نحو 6 ملايين و325 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و247 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 78 ألف دولار، وأخيرا فى شهر أغسطس الماضى وبلغت 9 ملايين و140 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و150 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و990 ألف دولار.