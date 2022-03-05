شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات في مصر وعيار 21 بـ 866 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال شبح الحرب الأوكرانية الروسية مسيطرا على المشهد العالمي، ليس سياسياً فقط، لكن على المستوى الاقتصادي، حيث واصلت الأسواق اضطرابها نتيجة استمرار المعارك الحربية هناك، حيث ارتفع الطلب على الذهب بصورة ملحوظة ليسجل مستويات 1970 دولار للأونصة، بارتفاع بلغت نسبته 1.7%.

أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفعت حوالي 6 جنيهات، متأثره بأسعار المعدن في البورصة العالمية، والذي واصل صعوده على مدار 48 ساعة مضت، في ظل طلب متنامي على الملاذات الآمنة، الأمر الذي دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 بـ 743 جنيها

عيار 21 بـ 866 جنيها

عيار 24 بـ 990 جنيها

الجنيه الذهب 6928 جنيها

وبالنسبة للعقود الأميركية الآجلة للذهب سجلت ارتفاع 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولاراً للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 4%.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، في ظل عقوبات أميركية قاسية على الاقتصاد الروسي والتي تسبب أيضًا في ارتفاع في أسعار النفط.