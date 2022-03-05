شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم السبت.. 34 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت، في الأسواق تحرك ملحوظ نحو الصعود بقيمة 3 جنيهات في أرض المزرعة، وقفز سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم أرض المزرعة لمستويات 34 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلك بـ38 جنيهًا، ويختلف هذا السعر من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى.



سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم سعر الأبيض 34 جنيهًا.

سعر الساسو 36 جنيهًا.

كتكوت أبيض 8.5- 8.75 جنيه.

كتكوت ساسو 4.75- 5 جنيهًا.

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

في سياق متصل، سجلت أسعار البيض ارتفاع إلى مستويات 54 جنيهًا للكرتونة من البيض الأبيض، أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيهًا للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيهًا.