شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الاعتماد على روسيا.. ألمانيا تعتزم إنشاء محطة للغاز المسال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم السبت توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء واحدة من محطتي استيراد للغاز المسال تعتزم برلين إقامتهما.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة "كيه إف دبليو" المصرفية الحكومية لدعم التنمية، وشركة جازوين الهولندية لتشغيل شبكات الغاز، وشركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة، وقعت اتفاقا بشأن إنشاء المحطة في ولاية شلزفيج-هولشتاين.

وبحسب الوزارة، فإن الحكومة ستسهم عبر مجموعة "كيه إف دبليو" بـ50% في المشروع الذي ستديره شركة جازوين المملوكة بنسبة 100% للدولة الهولندية، وستشارك في المشروع شركة "آر دبليو إي".

ويجري التخطيط مبدئيا إلى إعادة تغويز ما يصل إلى 8 مليار متر مكعب من الغاز المسال في هذه المحطة سنويا أي تحويل الغاز المسال الذي يمكن نقله في هذه الحالة عن طريق السفن، إلى الحالة الغازية مرة أخرى.

وأضافت الوزارة أن من الممكن من خلال ذلك "جلب الغاز الطبيعي إلى السوق الألمانية من مناطق لا يمكن الوصول إليها عن طريق أنابيب الغاز"، ويمكن مستقبلا إعادة تهيئة المحطة لاستيراد مشتقات الهيدروجين الخضراء، مثل الأمونيا.

ولم يتحدد بعد متى سيتم استكمال المحطة المزمع إنشاؤها في مدينة برونسبوتل، غير أن الوزارة قالت إن شركاء المشروع "يعتزمون تنفيذه بأسرع ما يمكن".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن قبل أسبوع اعتزام بلاده بناء محطتين للغاز المسال في مدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن، على وجه السرعة، كرد فعل للحرب الروسية على أوكرانيا، وسعيا من برلين لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان الوزارة إنه يجب تقليص الاعتماد على الواردات الروسية بشكل سريع " وقد جعلت الحرب الهجومية لروسيا ضد أوكرانيا من هذا الأمر مسألة إجبارية".