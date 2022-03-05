لأول مرة.. البريد المصري يطبق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البريد المصري، تطبيق منظومة الدفع غير النقدى، لأول مرة، باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم فى تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، وذلك فى إطار اهتمام البريد المصرى بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في بيان، إن منظومة البريد للدفع غير النقدى ستحقق الاندماج والتكامل المالى للعملاء، بما يمكنهم من السداد غير النقدى للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بجميع مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة فى تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومن المقرر خلال الفترة القادمة التوسع فى مجالات الدفع الإلكترونى لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ "QR code" وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي، وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات الدفع غير النقدي.