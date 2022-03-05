شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخفض هدفها للنمو الاقتصادي وتزيد من الانفاق العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين إنها خفضت هدفها للنمو الاقتصادي للعام المقبل ليصبح "تقريبا 5ر5 %" لكنها تسعى لزيادة الانفاق العسكري بنسبة 1ر7 % وذلك مع انطلاق الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين اليوم السبت.

وفي كلمة له في افتتاح الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى ببكين، أشار رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج للأمة إلى أنها ستواجه عاما صعب على الصعيد الاقتصادي.

وبرر رئيس الوزراء خفض معدل النمو المستهدف لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بسبب الضغط الناتج من تراجع الطلب والاضطراب في سلاسل التوزيع وضعف التوقعات.

وفي العام الماضي، كان من المتوقع أن تسجل الصين نموا "يتجاوز 6%".

إلا أن الاقتصاد حقق نموا فعليا بلغ 1ر8 % في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأساس المنخفض للمقارنة الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وطغى على بداية المؤتمر السنوي في قاعة الشعب الكبرى قيام كوريا الشمالية بإجراء ما يبدو أنها تجربة صاروخية جديدة.

وجذبت الزيادة الحادة في الإنفاق العسكري اهتماما خاصا نظرا لتهديدات القيادة الشيوعية في الصين لتايوان الديمقراطية والنزاعات الصينية مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

وأكد لي مجددا على رغبة الصين في "إعادة التوحيد" مع تايوان. ورفض ما أسماه "الأنشطة الانفصالية" التي تهدف إلى "استقلال تايوان" والتدخل الأجنبي.