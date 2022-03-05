شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد أطعمة للحيوانات بـ7.4 مليون دولار خلال نوفمبر بتراجع بأكثر من 2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات، تراجعًا طفيفًا في شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات مصر من محاضرات تغذية الحيوانات نحو 7 ملايين و396 ألف دولار، بينما كانت نحو 10 ملايين و139 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 2 مليون و743 ألف دولار.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات اطعمة الحيوانات تعتبر ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و95 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو مليار و108 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 13 مليون و730 ألف دولار.

وتضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة أيضا كلا من أبقار وجواميس حية بقيمة بلغت 12 مليون و467 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 7 ملايين و95 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و372 ألف دولار، يليها واردات اللحوم والتي سجلت أيضا نحو 12 مليون و639 ألف دولار في نوفمبر الماضي ، مقابل 155 مليون و988 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بتراجع بلغ نحو 33 مليون و349 ألف دولار.