شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة المجمدة فى المركز الأول بصادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تصدر الفراولة المجمدة قائمة صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021، بقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار ونسبة زيادة 202%، في المركز الثاني محضرات الخضر والمعلبات بقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار ونسبة نمو 69%، في المركز الثالث المولاس والعسل الأسود بقيمة زيادة 8 مليون دولار ونسبة نمو 143%.

وذكر التقرير أنه في المركز الرابع الخمائر بقيمة زيادة قدرها 7 مليون دولار ونسبة نمو 221%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة زيادة في الصادرات 6 ملايين دولار ونسبة نمو 19%، الخضار المخلل بقيمة نمو بلغت 5 مليون دولار ونسبة نمو 215%، البصل المجفف بقيمة صادرات 4.3 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 4 مليون دولار ونسبة نمو 796%

وأشار تقرير المجلس التصديري، إلى أن قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الامريكية فى عام 2021 بلغت 223 مليون دولار، حيث تعد أمريكا من أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.

وأضاف التقرير، أن عدد الشركات المصرية المصدرة في عام 2021 حوالي 279 شركة، وبلغ عدد الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار حوالي 55 شركة وتمثل صادراتهم 84% من إجمالي الصادرات.