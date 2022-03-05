4 أهداف لمجلس إدارة "المصرية للاتصالات".. أبرزها التحول لأكبر مركز حركة بيانات

القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، 4 أهداف لتحقيق استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، في إطار دورها المحور والرئيسي كشريك وداعم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والدولي، والوصول لمجتمع رقمي تحت شعار "مصر الرقمية"، وهي:1- الريادة في سوق الاتصالات كأفضل مقدم خدمة اتصالات وتكنولوجيا معلومات

انطلاقًا من دور الشركة المصرية للاتصالات المحوري في دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في تواصل الشركة دورها الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وبأحدث التقنيات المعتمدة على تكنولوجيا الألياف الضوئية والاستمرار في عملية الإحلال لشبكات الإتاحة والتوسع في الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر وبمستوى جودة خدمة متميز سواء لعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمي خدمات الاتصالات المرخص لها بالسوق المصري، وكذا تنفيذ حلول الاتصالات المتكاملة التي تعتمد على تقديم خدمات البيانات بأفضل قيمة مقابل السعر للأفراد والشركات وتقديم المحتوى المرئي ودعم تطبيقات الشمول المالي المتنوعة بما يضمن تجربة مميزة للعملاء.

2- التحول إلى أكبر مركز حركة بيانات رقمي بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسياتعمل الشركة على التوسع في أعمال الكوابل البحرية ومحطات الإنزال والمسارات الأرضية الدولية بالإضافة إلى التوسع في الشبكة الدولية بالقارة الإفريقية ودول الجوار، مع تعزيز دور مصر كنقطة ارتكاز رقمية إقليمية كمسار مثالي لحركة مرور البيانات من الشرق إلى الغرب، ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للشبكة الدولية، طورت الشركة استراتيجيتها نحو بناء وتشغيل مراكز بيانات دولية بمقاييس عالمية لجذب مالكي المحتوى العالميين لدعم وضع مصر كأكبر محور حركة بيانات رقمي بالشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أن هذا التوسع في مراكز البيانات يعزز تقديم خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات للعملاء المحليين. 3- التميز المالي والتشغيلي للشركةتعتمد الشركة المصرية للاتصالات في تحقيق التميز المالي والتشغيلي على الإدارة الفعالة للموارد البشرية وتخفيض التكاليف التشغيلية وترشيد النفقات الرأسمالية وتنفيذ خطة مشتريات فعالة على المديين القصير والطويل وتحسين هيكل رأس المال وتقليل المخاطر عن طريق استخدام الأصول غير التشغيلية، وكذلك نستهدف تحسين إطار العمليات الداخلية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الشركة مع التركيز على معايير الصحة والسلامة المهنية وتحقيق بيئة عمل صحية معتمدة على إشراك وتمكين الموظفين مع التأكد من تطبيق جميع المعايير والقوانين البيئية.