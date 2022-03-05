شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 9.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 9.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.9%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والموارد الأساسية بنسبة 6.9%، 6.1%، على التوالي، وصعد قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 5.9%، 5.5%، 5%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.7%، وقفزت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 2.6%، 2.5%، 2%، على التوالي، وزاد قطاعي مواد البناء والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.9%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 11305.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.32% ليغلق عند مستوى 1886.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.93% ليغلق عند مستوى 2882.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 4.71% ليغلق عند مستوى 13698.07 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 4744.71 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.7 مليار جنيه إلى 433.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.4 مليار جنيه إلى 120.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.