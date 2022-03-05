شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر
1- صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات سجلت زيادة قدرها 25% خلال عام 2021.
2- مليار و 567 مليون دولار صادرات القطاع مقابل مليار و 245 مليون فى 2020.
3- صادرات قطاع الغزل والمنسوجات فى 2021 سجلت زيادة قدرها 20% بواقع 916 مليون دولار مقابل 763 عام 2020
4- قطاع المفروشات المنزلية سجل زيادة قدرها 35% بواقع 651 مليون دولار مقابل 482 عام 2020.
5- صادرات الأقمشة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع لتصل إلى 387 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020.
6- صادرات الغزول والخيوط سجلت ارتفاع بنسبة 31% من الإجمالي لتصل إلى 284 مليون دولار .
7- المنسوجات التقنية ارتفعت بنسبة 14% خلال 2021.
8- صادرات الألياف ارتفعت بنسبة 12% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات عام 2021 .
9- تركيا فى المركز الأول مستحوذةً على 34% من إجمالي صادرات القطاع بمعدل نمو 19%
10- إيطاليا في المركز الثاني بمعدل نمو 22% ثم الجزائر 18% تلتها السعودية 42% ثم ألمانيا 2%، تونس 27% ،نيجيريا 27% والأردن بمعدل نمو 24%.
و أبرز منتجات المفروشات المنزلية التى حققت زيادة فى صادرات 2021; تمثل صادرات السجاد وأغطية الأرضيات النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع وهو 72% لتصل الى 471 مليون دولار بمعدل زيادة 38% مقارنة بعام 2020. يليها صادرات بياضات الأسِرة والموائد بنسبة 10% من الإجمالي لتصل الى 64 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020.
وفى المراتب التالية تأتي الوبريات بنسبة 11% من إجمالي صادرات المفروشات المنزلية وبمعدل نمو 21% ، صادرات الستائر التى حققت 31% نمو ، ثم البطاطين بمعدل نمو 140% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.