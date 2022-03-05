شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، ارتفاعًا واضحًا خلال عام 2021، في ظل قفزة واضحة في الصادرات المصرية لكافة القطاعات، حيث سجل إجمالي صادرات مصر غير البترولية قيمة تجاوزت 32 مليار دولار لأول مرة، وأبرز 10 معلومات عن صادرات الغزل والنسيج هي:

1- صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات سجلت زيادة قدرها 25% خلال عام 2021.

2- مليار و 567 مليون دولار صادرات القطاع مقابل مليار و 245 مليون فى 2020.

3- صادرات قطاع الغزل والمنسوجات فى 2021 سجلت زيادة قدرها 20% بواقع 916 مليون دولار مقابل 763 عام 2020

4- قطاع المفروشات المنزلية سجل زيادة قدرها 35% بواقع 651 مليون دولار مقابل 482 عام 2020.

5- صادرات الأقمشة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع لتصل إلى 387 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020.

6- صادرات الغزول والخيوط سجلت ارتفاع بنسبة 31% من الإجمالي لتصل إلى 284 مليون دولار .

7- المنسوجات التقنية ارتفعت بنسبة 14% خلال 2021.

8- صادرات الألياف ارتفعت بنسبة 12% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات عام 2021 .

9- تركيا فى المركز الأول مستحوذةً على 34% من إجمالي صادرات القطاع بمعدل نمو 19%

10- إيطاليا في المركز الثاني بمعدل نمو 22% ثم الجزائر 18% تلتها السعودية 42% ثم ألمانيا 2%، تونس 27% ،نيجيريا 27% والأردن بمعدل نمو 24%.

و أبرز منتجات المفروشات المنزلية التى حققت زيادة فى صادرات 2021; تمثل صادرات السجاد وأغطية الأرضيات النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع وهو 72% لتصل الى 471 مليون دولار بمعدل زيادة 38% مقارنة بعام 2020. يليها صادرات بياضات الأسِرة والموائد بنسبة 10% من الإجمالي لتصل الى 64 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020.

وفى المراتب التالية تأتي الوبريات بنسبة 11% من إجمالي صادرات المفروشات المنزلية وبمعدل نمو 21% ، صادرات الستائر التى حققت 31% نمو ، ثم البطاطين بمعدل نمو 140% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.