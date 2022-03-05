شكرا لقرائتكم خبر عن 202.9 مليار ريال النقد المتداول خارج المصارف في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن النقد المتداول خارج المصارف بلغ في يناير الماضي نحو 202.949 مليار ريال، منخفضا بنسبة 0.7 %، مقارنة بـ 204.366 مليار ريال في ديسمبر 2021، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.3 %، مقارنة بـ205.615 مليار ريال في شهر يناير من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أن النقد خارج البنك المركزي بلغ 227.187 مليار ريال في يناير الماضي، منخفضا بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.1 %، مقارنة بـ 227.497 مليار ريال في ديسمبر 2021، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 2.4 %، مقارنة بـ 232.730 مليار ريال في شهر يناير من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن النقد لدى المصارف سجل في يناير من العام الحالي نحو 24.238 مليار ريال، مقارنة بـ 23.131 مليار ريال في ديسمبر 2021، ليرتفع على أساس شهري بنسبة 4.9 %، في حين انخفض على أساس سنوي بنسبة 10.6 %، مقارنة بـ 27.115 مليار ريال في يناير من العام الماضي.

ووفقا للنشرة فإن النقد المتداول خارج المصارف سجل في الربع الثالث من العام الماضي نحو 204.415 مليار ريال، فيما سجل في الربع الثاني 208.648 مليار ريال، بينما سجل في الربع الأول 206.970 مليار ريال.

وبحسب النشرة فإن النقد خارج البنك المركزي سجل في الربع الثالث من العام الماضي 228.858 مليار ريال، بينما في الربع الثاني سجل 236.044 مليار ريال، فيما سجل في الربع الأول 233.244 مليار ريال، في حين بلغ النقد لدى المصارف في الربع الثالث من عام 2021 24.443 مليار ريال، بينما في الربع الثاني سجل 24.396 مليار ريال، وفي الربع الأول سجل 26.274 مليار ريال.

ويمثل النقد خارج المصارف الفرق بين النقد خارج البنك المركزي، والنقد لدى المصارف، فيما يمثل النقد خارج المصارف أحد مكونات عرض النقود أو السيولة النقدية (ن3)، إلى جانب الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية.