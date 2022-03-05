شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجاوز 111 دولارا مع استمرار الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز النفط 111 دولارا للبرميل، أمس الجمعة، في جلسة شهدت تقلبات، فيما اضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6 % إلى 111.09 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6 % إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18 % وزيادة خام برنت 13 %.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.

وقالت اليابان، أمس الجمعة، إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.