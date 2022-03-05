شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 16 قطاعا في سوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات سوق الأسهم السعودية عن تسجيل 16 قطاعا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، فيما جاء بالمرتبة الأولى قطاع «المواد الأساسية» بارتفاع قدره 11 %، تلاه قطاع «الطاقة» بنسبة 6.8 %، بينما جاء ثالثا قطاع «المرافق العامة» بنسبة 5.9 %، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع إدارة وتطوير العقارات بزيادة 3.2 %، وخامسا جاء قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3 % بينما ارتفع قطاع «البنوك» بنسبة 1.2 %.

ووفقا للبيانات سجلت 5 قطاعات انخفاضا تصدرها قطاع «السلع طويلة الأجل» بنسبة 2.2 %، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.9 %، وحل قطاع التأمين ثالثا بنسبة 0.4 %، وفي المرتبة الرابعة قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.2 %، وخامسا قطاع الاستثمار والتمويل بانخفاض طفيف قدره 0.04 %.

وسجلت أسهم 117 شركة ارتفاعا في المقابل سجلت أسعار 87 شركة انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات دون تغير، فيما شهد الأسبوع الماضي 87 صفقة خاصة على عدد من الشركات على نحو 42.3 مليون سهم وبقيمة 2.31 مليار ريال.وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 3.7 %، بما يعادل 459 نقطة مغلقا عند 12756 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع، الذي سبقه عند 12298 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي منذ يوليو 2006.

وسجل معدل التداول اليومي ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع ليصل إلى 11.8 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 59.02 مليار ريال مقارنة بـ11.70 مليار ريال وبقيمة إجمالية 46.81 مليار ريال -4 جلسات تداول فقط- خلال الأسبوع الذي سبقه.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق في الإعلان عن النتائج المالية للعام 2021، وبلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 18 شركة ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 64 شركة، ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، إذ اقترب خام برنت من 120 دولارا للبرميل، في ظل استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وقررت «أوبك+» هذا الأسبوع تثبيت سياسة إنتاج النفط خلال شهر أبريل والمتعلقة بزيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا، مؤكدة أن سوق النفط يشهد حالة توازن بشكل جيد.