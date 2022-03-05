شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: 80% حجم الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن الحصة السوقية للشركة من الإنترنت فائق السرعة بلغت نسبة 80% خلال عام 2021، وذلك بعد زيادة في عدد المشتركين قدرها 1.1 مليون مشترك، في حين بلغ متوسط العائد لكل مستخدم 145.6 جنيه.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت ADSL للشركة المصرية للاتصالات 8.027 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2021 مقابل 6.947 مليون مشترك بنهاية الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 16%، ومقارنة مع 7.69 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ عدد المشتركين بشبكة وي حوالي 9.365 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2021 مقابل 7.342 مليون مشترك بنهاية الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 28%، ومقارنة مع 7.711 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة نمو 21%.

وبحسب بيانات المصرية للاتصالات، حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات بالشركة حوالي 18.133 مليار جنيه عام 2021 مقابل 14.38 مليار جنيه عام 2020 بنسبة نمو 26.1%، وبلغت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات 4.699 مليار جنيه عام 2021 مقارنة مع 3.933 مليار جنيه عام 2020 بنسبة نمو 19.5%، وبلغت إيرادات وحدة أعمال المشغلين 5.847 مليار جنيه عام 2021 مقابل 4.670 مليار جنيه بنسبة نمو 25.2%.

وحققت وحدة أعمال النواقل الدولية بالشركة المصرية للاتصالات، 4.244 مليار جنيه عام 2021 مقابل 4.396 مليار جنيه عام 2020 بنسبة انخفاض 3.5%، وبلغت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي 4.165 مليار جنيه عام 2021 مقارنة مع 4.535 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8.2%.