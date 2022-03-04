شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أكبر اليخوت السياحية فى العالم العابرة لميناء بورسعيد السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال اليخت "El leon"، والذي يعد واحداً من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، فما هي تفاصيل هذا المرور وأهميته في الوقت الحالي؟

س. لماذا يعتبر اليخت "El leon"أكبر وأشهر اليخوت في العالم؟

ج. يعد هذا اليخت واحداً من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، حيث يبلغ طوله 54 مترًا وعرضه 9 أمتار وغاطس 2.3 مترًا، ويعد هذا اليخت الذي تم تنفيذه بواسطة شركة Mangusta (Overmarine) من التحف الفنية حيث حاز على العديد من الجوائز العالمية منذ أن انتهى العمل به.

س. ما هي مواصفات هذا اليخت العالمي؟

ج. اليخت تم بناؤه في عام 2018 بهيكل وبنية علوية من الألومنيوم، مدعومة بـ 4 محركات مما يمنحه سرعة إبحار قصوى، بينما تم تصميمه الداخلي على يد المصمم الإيطالي ألبرتو مانشيني لاستيعاب ما يصل إلى 12ضيف في 5 أجنحة ضيافة فاخرة.

س. ما أهمية دخول هذا اليخت لميناء بورسعيد السياحي؟

ج. يمثل مرور هذا اليخت عودة لنشاط ميناء بورسعيد السياحي دليلاً على عودة سياحة اليخوت بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من اليخوت، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدلل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

س. ما هي المدة التي قضاها اليخت في مصر؟

ج. استغرقت مدة وجود اليخت في مصر يوما واحدا حيث غادر الميناء في نفس اليوم قادماً من الغردقة ليستكمل رحلته إلى اليونان وعلى متنه 12 سائح و9 طاقم بحارة.