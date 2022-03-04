شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 4-3-2022.. ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى 48.1 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 4-3-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 نقطة في يناير الماضي، وإعلان شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية، عن انطلاق خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش الشهر المقبل بعد التوافق مع الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من الإجراءات.

وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير ليسجل 48.1 نقطةاستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة. وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير ليسجل 48.1 نقطةاستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 نقطة في يناير الماضي، مشيرة إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد خلال الأشهر الأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشر التوظيف تقريباً في فبراير كما كان في شهر يناير بالغاً 49.2.

وزير خارجية بنجلاديش: طيران مباشر مع مصر ومفاوضات لاتفاقية تجارة حرةأعلن شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية، عن انطلاق خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش الشهر المقبل بعد التوافق مع الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من الإجراءات؛ لوضع حجر أساس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة. وزير خارجية بنجلاديش: طيران مباشر مع مصر ومفاوضات لاتفاقية تجارة حرةأعلن شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية، عن انطلاق خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش الشهر المقبل بعد التوافق مع الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من الإجراءات؛ لوضع حجر أساس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

أوضح "علام"، خلال لقائه والوفد المرافق له بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، أن حكومة بلاده تبحث مع الإدارة المصرية توقيع اتفاقية تجارة حرة لإلغاء التعريفة الجمركية بما سيرفع من التجارة البينية، معربًا عن أمله في أن يرفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة للحكومة المصرية لإنشاء غرفة تجارية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وزير البترول يبحث مع "إينى" ضخ استثمارات للبحث عن البترول بالسويس والدلتااستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إينى الإيطالية ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، وأنتونيو بانزا الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا، وكريستيان سينيوريتو نائب رئيس العمليات للموارد الطبيعية، حيث تم بحث أنشطة الشركة الإيطالية في مصر والمشروعات الحالية والمستقبلية وبرامج ضخ الاستثمارات في إطار الخطة الموضوعة لزيادة مستويات الإنتاج من الحقول الحالية. وزير البترول يبحث مع "إينى" ضخ استثمارات للبحث عن البترول بالسويس والدلتااستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إينى الإيطالية ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، وأنتونيو بانزا الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا، وكريستيان سينيوريتو نائب رئيس العمليات للموارد الطبيعية، حيث تم بحث أنشطة الشركة الإيطالية في مصر والمشروعات الحالية والمستقبلية وبرامج ضخ الاستثمارات في إطار الخطة الموضوعة لزيادة مستويات الإنتاج من الحقول الحالية.

وشهد اللقاء، استعراض خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك استعراض موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها إينى فى المزايدة العالمية الرقمية الأولى والتي كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات.

تحصيل 2.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى فبراير الماضىتلقى الوزير، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و440 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 22 ألفًا و941 حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر فبراير الماضى. تحصيل 2.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى فبراير الماضىتلقى الوزير، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و440 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 22 ألفًا و941 حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر فبراير الماضى.

أشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر فبراير الماضى بلغت نحو 2.631 مليار جنيه.

مستويات مرتفعة لأسعار النفط.. وبرنت يسجل 111.21 دولار للبرميلسجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 111.21 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 108.93 دولار للبرميل. مستويات مرتفعة لأسعار النفط.. وبرنت يسجل 111.21 دولار للبرميلسجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 111.21 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 108.93 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، اليوم الجمعة، شهدت انخفاضًا ولكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، وذلك نتيجة تأثرها من مخاوف صدور عقوبات غربية قد تعطل صادرات البترول الروسية.





هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. وتراجع "دبي" بنسبة 0.93%تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.93% خاسرًا 32.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3449.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.5 مليون سهم محققة ما قيمته 406.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4394 صفقات لعدد 30 سهمًا.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.644% خاسرًا 62.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9682.56 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.749 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 282.1 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 22.3 ألف صفقة.