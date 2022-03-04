شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. وتراجع "دبي" بنسبة 0.93% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.93% خاسرًا 32.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3449.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.5 مليون سهم محققة ما قيمته 406.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4394 صفقات لعدد 30 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والنقل بنسبة 1.27%، 0.81%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.94%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع بنسبة 4.17%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 38.7 مليون ورقة بقيمة 202.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.73%.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.644% خاسرًا 62.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9682.56 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.749 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 282.1 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 22.3 ألف صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والصناعة بنسبة 1.41%، 0.3%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 12.24%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 6.59%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 3.54%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.81%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 5.11%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 384 مليون درهم.