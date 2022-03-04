شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي البريطاني إلى 3.6٪ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت غرف التجارة البريطانية اليوم، أنه المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى النصف هذا العام، وسط ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الضريبية الكبرى.

وقد خفّضت غرف التجارة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في عام 2022 إلى 3.6٪ ، مقارنةً مع تقديرات سابقة بنسبة 4.2٪ ، وهي أقل من نصف النمو البالغ 7.5٪ المسجل العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.4٪ في عام 2022 ، مما يعني انخفاضًا عن توقعاته السابقة عند 6.9٪، كما من المتوقع أن ينمو الاستثمار التجاري بنسبة 3.5٪ في عام 2022، وهو أقل من التوقعات السابقة عند 5.1٪.