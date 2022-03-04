شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة، وسط مخاوف من الصراع المتصاعد في أوكرانيا، والتي غطت على أثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 139.23 نقطة أو 0.41 بالمئة عند الفتح إلى 33655.43 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض قدره 21.37 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلا 4342.12 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 82.71 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 13455.23 نقطة.