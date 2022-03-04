شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للحوكمة": تدريب أكثر من 40 ألف خلال العام المالى الماضى 56% منهم إناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة- في المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، لمحة عامة عن نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" وذلك لمواكبة أولويات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030 والحد من الفساد وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة.

أوضحت "شريف"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

وذكرت "شريف"، أن المعهد يتبنى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل دعم وتعزيز أداء مصر وتصنيفها العالمي في الحوكمة والقدرة التنافسية والتنمية المستدامة، وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، ومراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة وذوي الهمم وتمكينهم في كافة المجالات، وإجراء البحوث وتحليل البيانات والمسوحات والاستطلاعات، فضلًا عن إبرام الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص.

كما استعرضت شريف أنشطة المعهد في التدريب وتطوير القدرات البشرية، والتي تأتي من ضمنها عقد توأمة مع كل من المعهد القومي للإدارة العامة INAP بأسبانيا وكلية هيرتي للحوكمة الألمانية، مشيرة إلى برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 20/2021، حيث وصل عدد المتدربين إلى 40.500 متدرب، وعدد 576 برنامج تدريبي، منهم 17 برنامج تم تنفيذهم خارج الجمهورية، موضحة أن عدد المتدربات الإناث وصل إلى 22.151 متدربة بنسبة 56%، في حين وصل إجمالى المتدربين من الذكور إلى 18.349 متدرب بنسبة 44%.

وأشارت شريف إلى برنامج القيادات النسائية المصرية والذي يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الواعدة وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، وتحسين أداء المرأة المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي من خلال التركيز على عدد من الموضوعات الأساسية ومعالجتها باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة، موضحة أنه تم تدريب 3.873 سيدة من 12 محافظة، وأنه من المستهدف تغطية باقي المحافظات خلال 2022، هذا فضلا عن إطلاق البرنامج القومي للقيادات النسائية خلال 2020.

وحول مبادرة "هي لمستقبل رقمي" أوضحت شريف، أنها تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عن طريق تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز.

أشارت "شريف"، إلى الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب "تنمية" والتي تهدف إلى نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساهمة في تحقيق تطلعات أجندة أفريقيا 2063، وقد نجحت الشبكة في التعاون مع العديد من البلدان الأفريقية، حيث قامت بتنفيذ التدريب افتراضياً بسبب انتشار جائحة كورونا وقامت بالتخطيط والتصميم الشامل لكافة البرامج والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت.

وحول برنامج القيادات النسائية الأفريقية؛ أوضحت "شريف"، أنه تم إطلاق 3 نسخ منه لتدريب القيادات الأفريقيات، مضيفة أن المعهد أطلق منصة التعليم ATINGI خصيصا للدول الأفريقية بهدف تحسين التدريب المهني عن طريق التعليم الإلكتروني، ويعد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الشريك الحصري للمنصة وذلك في إطار تفعيل المبادرة الافريقية «أفريقيا الذكية».

كما استعرضت شريف مبادرات وآليات التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والحوكمة، ومنها مبادرة كن سفيرًا لنشر فكر الاستدامة، ومختبر الابتكار المستدام كأول مختبر من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا، مؤكدة إيمان المعهد بقيمة تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الإدارة والحوكمة والارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.