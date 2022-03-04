شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال العالمية تسجل تراجعا حادا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسواق المال العالمية تراجعا حادا جديدا اليوم الجمعة، مع دفع الأزمة فى أوكرانيا المستثمرين إلى العزوف عن شراء الأسهم، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وانخفضت بورصة باريس 3.30% متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت 3.38 % مقتربة من أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وخسرت بورصة لندن 3 %بعيد الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش، وميلانو 3.70% .

وفي آسيا، وبعد خسارة تجاوزت 3 بالمئة، بعد إعلان أوكرانيا عن قصف منشأة نووية داخل أراضيها، وسجلت أسواق المال تحسنا طفيفا. فقد أغلقت بورصات طوكيو على تراجع نسبته 2,23 بالمئة وهونج كونج 2,25 بالمئة وشنغهاي 0,96 بالمئة.

كما سبب نبأ قصف المنشأة الأوكرانية صدمة للمستثمرين، وقالت المحللة في مجموعة "سويسكوت" المصرفية، إيبيك أوزكارديسكايا إنه "لا رغبة في المجازفة في أسواق المال".

وأوضحت أوزكارديسكايا أن "أجواء السوق تجعل من غير المرجح أن يوظف المستثمرون أموالهم من دون حماية أنفسهم من خسارتها".