شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة والان مع تفاصيل الخبر
ووقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وعن اتحاد الصناعات المصرية، د.خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.
وتابعت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة ليعمل كإطار مؤسسي يجمع شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سعيًا لتنسيق وتكامل الجهود المبذولة من الأطراف الثلاثة للمذكرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، مضيفه أن البروتوكول يتضمن كذلك التعاون في تنظيم المؤتمر السنوي للاستدامة في الموعد والمكان الذي يتفق عليه الأطراف الثلاثة.
وأوضحت "السعيد"، أن المؤتمر السنوي للاستدامة يهدف إلى العمل على الاطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن النهوض بمستويات التنسيق بين المبادرات العامة وبرامج الاستدامة في القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وذكرت "السعيد"، أن من أهداف المؤتمر كذلك تبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة باعتبارها فرصة عمل تخلق علاقات مربحة للجانبين الشركات والمجتمع، دعم سياسات التواصل القائمة على الشفافية والاستعراض المشترك لإنجازات رؤية مصر 2030.