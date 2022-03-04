شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 111.63 دولار و109.30 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، نحو 111.63 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 109.30 دولار للبرميل.

وقال وزير الصناعة اليابانى كويشى هاجيودا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستفرج عن 7.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية كجزء من جهود تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال هاجيودا في مؤتمر إن اليابان قررت بيع 7.5 مليون برميل من احتياطياتها.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عنه: "قررنا الإفراج عن 7.5 مليون برميل ومواصلة المفاوضات مع الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج".

ووافق أعضاء مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء الماضى، على الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ من أجل "إرسال رسالة موحدة ومقنعة إلى أسواق النفط العالمية".

كما أكدت أمانة منظمة "أوبك"، الأربعاء الماضى، أن دول مجموعة "أوبك+" وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر أبريل 2022.

ودعا العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكى، الخميس، الرئيس جو بايدن إلى حظر استيراد النفط من روسيا، ردّاً على حربها في أوكرانيا، وهو ما يرفضه البيت الأبيض حتى الآن.

وقالت السناتورة عن ولاية فيرجينيا الغربية شيلي مور كابيتو، إنّه "يجب على الولايات المتحدة ألا تدعم حرب فلاديمير بوتن في أوكرانيا عن طريق شراء النفط الروسي واستيراده".

ومور كابيتو هي عضو في مجموعة تضمّ أعضاء من مجلس الشيوخ جمهوريين وديمقراطيين قدّموا بعد ظهر الخميس مشروع قانون يهدف إلى حظر هذه الواردات، وكثر منهم يمثّلون ولايات معروفة بإنتاج النفط.

وقال الرئيس جو بايدن، الأربعاء، إنّه "لم يتمّ استبعاد أي ّشيء" بشأن إمكانية وقف هذه الواردات. لكنّ البيت الأبيض حذر في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار، مثل ارتفاع أسعار الخام، والتي قد تضرّ بالمستهلكين الأميركيين.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس: "هدفنا هو أن يكون لكل خطوة نتخذها أقصى تأثير على الرئيس بوتن وأدنى حدّ من التداعيات على الشعب الأميركي".