شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات في السوق المصري، لتسجل مستويات 854 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، مع استمرار صعود الذهب في البورصات العالمية بالتعاملات الصباحية، وتسجل أونصة الذهب 1948 دولار مقابل 1944 دولار، بسبب استمرار المعارك في أوكرانيا وغموض مصير المفاوضات الأوكرانية الروسية، الأمر الذي ينعكس على الذهب في مصر ويشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب عليه، وسجلت الأسعار زيادة بقيمة 2 جنيه للمرة الثانية.

وننشر في سياق السطور التالية تطور حركة سعر الذهب في البورصات العالمية وبالسوق المصري، على خلفية الارتفاع الجديد في سعر الذهب، بعد أن سجلت الأونصة مستويات 1948 دولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر:





أسعار الذهب:

عيار 18 سجل 733 جنيها

عيار 21 سجل 854 جنيها

عيار 24 سجل 975 جنيها

الجنيه الذهب 6832 جنيها

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1948 دولاراً للأونصة، مع ارتفاع العقود الآجلة للذهب أيضا وسط طلب متنامي على المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثماراً آمناً خلال حالة الغموض السياسي والاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.32 دولاراً للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.8% إلى 1089 دولارا.