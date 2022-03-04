شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر
وننشر في سياق السطور التالية تطور حركة سعر الذهب في البورصات العالمية وبالسوق المصري، على خلفية الارتفاع الجديد في سعر الذهب، بعد أن سجلت الأونصة مستويات 1948 دولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر:
أسعار الذهب:
عيار 18 سجل 733 جنيها
عيار 21 سجل 854 جنيها
عيار 24 سجل 975 جنيها
الجنيه الذهب 6832 جنيها
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1948 دولاراً للأونصة، مع ارتفاع العقود الآجلة للذهب أيضا وسط طلب متنامي على المعدن الأصفر في البورصات العالمية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثماراً آمناً خلال حالة الغموض السياسي والاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.32 دولاراً للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.8% إلى 1089 دولارا.