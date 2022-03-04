شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بنجلاديش: طيران مباشر مع مصر ومفاوضات لاتفاقية تجارة حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية، عن انطلاق خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش الشهر المقبل بعد التوافق مع الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من الإجراءات؛ لوضع حجر أساس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

أوضح "علام"، خلال لقائه والوفد المرافق له بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، أن حكومة بلاده تبحث مع الإدارة المصرية توقيع اتفاقية تجارة حرة لإلغاء التعريفة الجمركية بما سيرفع من التجارة البينية، معربًا عن أمله في أن يرفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة للحكومة المصرية لإنشاء غرفة تجارية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وأضاف "علام"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن بلاده تبنت تنمية اقتصادية شاملة على مدار 12 عامًا الماضية استطاعت من خلالها تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6% سنويًا، كما حققت اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج الطاقة لتغطي 100% من الاحتياجات السكانية والصناعية بما ساهم في تحول اقتصاد بلاده من الاعتماد على الزراعة إلى التنمية المستدامة للأنشطة الصناعية والتجارية كما ساهم في إنشاء العديد من المناطق الصناعية كما تستهدف بنجلاديش إقامة 100 منطقة صناعية حرة على أراضيها.

وأكد على اهتمام بلاده بتنمية كافة العلاقات الاقتصادية مع مصر لما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع ونمو مستمر كما تشكل الأسواق المصرية أهمية خاصة لدخول أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية، مشيرا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في وضع الاقتصاد المصري علي قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الخارجية في القارة الأفريقية بالإضافة لتمتع مصر بموقع استراتيجي يمكنها من النفاذ إلى كافة الأسواق العالمية.

وأشار إلى نجاح لقائه بوزيرة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار المصرية ورئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، للوقوف على كافة فرص التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، كما خلقت هذه اللقاءات إيمانًا بأهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح كافة الأطراف.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، إن التجارة البينية بين مصر وبنجلاديش، شهدت تراجعًا خلال الأعوام الماضية بالرغم من تنوع المزيج السلعي للتجارة المشتركة إلا أنها لا ترتقي لعمق العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين وصل إلى 132.5 ملايين دولار فقط خلال عام 2020 ويميل لصالح الجانب المصري بإجمالي صادرات وصل إلى حوالي 88 مليون دولار.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لأسواق بنجلاديش تركزت في القطن الخام وبعض أصناف الفاكهة والخضروات والملابس الجاهزة والبذور النباتية وبعض الصناعات الكيميائية بينما تركزت الواردات المصرية من أسواق بنجلاديش في أدوات المائدة بعض أصناف الملابس الجاهزة.

وأكد "العربي"، أنه تم الاتفاق مع الجانب البنجالي على البدء الفوري في عقد مجموعة من اللقاءات الافتراضية والواقعية بين رجال الأعمال في البلدين لمناقشة كافة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى وجود فرص هامة وكبيرة للتعاون بين الجانبين بما يحقق تضاعف كبير لحجم التجارة البينية .