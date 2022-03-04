شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 852.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعًا في البورصات العالمية بالتعاملات الصباحية، وسجلت أونصة الذهب 1944 دولارا مقابل 1925 دولارا، بسبب استمرار المعارك في أوكرانيا وغموض مصير المفاوضات الأوكرانية الروسية، الأمر الذي ينعكس على الذهب في مصر ويشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب عليه، وسجلت الأسعار محليًا زيادة بقيمة 2 جنيه.

وننشر في سياق السطور التالية، تطور حركة سعر الذهب في البورصات العالمية وبالسوق المصري، على خلفية الارتفاع الجديد في سعر الذهب، بعد أن سجلت الأونصة مستويات 1944 دولارا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر:





أسعار الذهب:

عيار 18: 731 جنيها.

عيار 21: 852.5 جنيه.

عيار 24: 973 جنيها.

الأوقية: 1944 دولارا.

وكانت الأسعار قفزت بالسوق المصرية لمستويات تاريخية هي الأعلى منذ 9 أشهر، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 6% ليسجل 865 جنيهًا عند إعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع لمستويات قرب 825 جنيها، ثم أخذ الذهب رحلة صعود جديدة ليسجل سعر تجاوز 852 جنيها.