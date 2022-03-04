شكرا لقرائتكم خبر عن رينيسانس كابيتال يرجح تضرر الاقتصادات الأفريقية من حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رجح بنك "رينيسانس كابيتال"، ومقره في روسيا، أن تتضرر الاقتصادات في قارة أفريقيا، والتي تعاني بالفعل من تداعيات جائحة كورونا ، من الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب القيود المالية وضعف التدفقات الاستثمارية وارتفاع أسعار السلع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيفون مهانجو، مسؤولة أبحاث الشأن الافريقي في "رينيسانس كابيتال"، قولها إن أبرز التحديات التي سوف تواجه افريقيا تتمثل في ارتفاع الأسعار، لاسيما النفط والقمح، لما لهما من تأثير على التضخم والحساب الجاري وأرصدة الميزانية في الدول الأفريقية.

يذكر أن سعر النفط ارتفع بأكثر من عشرين بالمئة منذ نشوب الحرب إلى أعلى معدلاته منذ عام 2008 ليصل إلى 120 دولار للبرميل، فيما سجلت أسعار القمح زيادة قياسية بنسبة خمسين بالمئة الشهر الماضي لتصل إلى أعلى معدل لها خلال 14 عاما، في ظل توقف الشحنات من أهم منطقة لزراعة القمح في العالم، وهي روسيا وأوكرانيا.

وذكرت مهانجو أن الدول الأفريقية، مثل نيجيريا وغانا ومصر وكينيا، حيث يستحوذ النقل والغذاء على حصة كبيرة من مؤشرات أسعار المستهلكين، ستكون على الأرجح الأكثر تضررا جراء ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حصلت على 86 بالمئة من احتياجاتها في 2020 من روسيا وأوكرنيا، فيما تعتمد كينيا وغانا أيضا بشكل كبير على الاستيراد.

وأشارت مهانجو، في معرض دراساتها، أن الدول المستوردة للنفط في القارة السمراء سوف تواجه على الأرجح ضغوطا على أرصدة الحسابات الجارية، مضيفا أن الدول الأكثر عرضة للمشكلات هي التي يتم تقييم عملتها بأعلى من قيمتها الفعلية مثل الشلن الكيني على سبيل المثال.