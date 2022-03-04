شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع "إينى" ضخ استثمارات للبحث عن البترول بالسويس والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إينى الإيطالية ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، وأنتونيو بانزا الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا، وكريستيان سينيوريتو نائب رئيس العمليات للموارد الطبيعية، حيث تم بحث أنشطة الشركة الإيطالية في مصر والمشروعات الحالية والمستقبلية وبرامج ضخ الاستثمارات في إطار الخطة الموضوعة لزيادة مستويات الإنتاج من الحقول الحالية.

وشهد اللقاء، استعراض خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك استعراض موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها إينى فى المزايدة العالمية الرقمية الأولى والتي كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات.

وخلال المباحثات، أكد "الملا"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن شركة إينى تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول وأكبر منتج للبترول والغاز في مصر وتأتي في صدارة الشركات الإيطالية التي تضخ استثمارات فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً مع شركائه الأجانب ومن ضمنهم شركة إينى للإعداد لمبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولى والتعاون فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين.



لقاء وزير البترول مع وفد شركة إيني الإيطالية

وتطرق اللقاء أيضاً إلى بحث استعدادات إينى حالياً لضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل وفقاً لاتفاق الالتزام الموقع في شهر ديسمبر الماضى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.

ومن جانبه أشاد بروسكو بالتعاون والشراكة المثمرة بين إينى وقطاع البترول المصرى، مؤكداً أن إينى تعتبر مصر وجهة مهمة لاستثماراتها في شمال أفريقيا والبحر المتوسط وأن هناك رغبة متبادلة من الجانبين فى استمرار تعزيز التعاون والشراكة خلال السنوات المقبلة ومواصلة تحقيق قصص نجاح جديدة استكمالاً لما تحقق من نجاحات مشهودة في مسيرة التعاون بين قطاع البترول وإينى خلال السنوات الماضية.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية- إيجاس، ونائبه للعمليات المهندس ياسين أحمد.