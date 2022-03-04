شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل أدت لتحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية بشكل نسبي خلال الربع الرابع من عام 2021، غير أنه شهد تباين على مستوى المجموعات الدولية ،حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 79.3 مليون برميل يومبا ، وهو مستوى مرتفع بنحـو 4.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير،إلى ارتفاع المنتجات النفطيـة المكررة مـن مـصـافي دول خـارج منظمـةالتعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.4 مليون برميل يوميا مقارنـة بـالربع السابق لتصـل إلـى حـوالي 44 مليون برميل يوميا ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش نشـاط التكريـر فـي الهند والصين . بينما انخفضت المنتجات النفطيـة المكررة مـن مصـافي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 35.3 مليون برميل / يوم ، متأثرة بعمليات الصيانة في مصافي التكرير الأمريكية التي امتدت خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر و حتى منتصف شهر نوفمبر 2021 ، وضعف طلب أوروبا في ظل إعـادة فرض القيـود وإجراءات الإغلاق بسبب المتحور Omicron سريع الإنتشار من فيروس كورونا .

وتابع التقرير، بأن وكالة الطاقة الدولية قـد أشـارت إلى أن إجمـالـي طـاقـة تكرير النفط العالميـة تراجعت خلال عام 2021 بنحو 730 ألف ب / ي مقارنة بالعام السابق ، وذلك للمرة الأولى منـذ نـحـو 30 عام ، وأرجعت ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الاغلاقات مقارنة بالطاقة الإنتاجية الجديدة، كما أشارت إلى إنه على مدار العامين الماضيين ، تم إغلاق نحو 900 ألف برميل يوميا من طاقة التكرير في آسيا ( باستثناء الصين ) أو من المقرر إغلاقها نهائياً قبل نهاية عام 2022 .